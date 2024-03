INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O Ragdoll é um gato deslumbrante com olhos cativantes e uma pelagem macia e sedosa. A raça Ragdoll é de porte grande e muito carinhosa, com uma natureza afetuosa e sociável, e é um enorme prazer desfrutar da sua companhia. O alimento para gatos ROYAL CANIN® Ragdoll Adult ajudará a manter a pele do seu gato saudável e uma pelagem bem nutrida através de uma combinação de nutrientes específicos, incluindo aminoácidos, vitaminas, e ácidos gordos ómega-3 e ómega-6. O alimento para gatos ROYAL CANIN® Ragdoll Adult contém um teor reforçado de taurina para ajudar a manter a função cardíaca saudável do seu gato. A fisionomia longa e a estrutura óssea robusta do Ragdoll podem ser fisicamente exigentes, razão pela qual o ROYAL CANIN® Ragdoll Adult é enriquecido com EPA e DHA (ácidos gordos essenciais encontrados no óleo de peixe) para ajudar a manter os ossos fortes e as articulações saudáveis. O croquete ROYAL CANIN® Ragdoll Adult foi especificamente desenhado em forma de pirâmide adaptado à mandibula do gato Ragdoll. Os croquetes únicos facilitam a sua preensão e promovem a mastigação para ajudar a manter a higiene oral.

