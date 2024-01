INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Alguns gatos têm apetites exigentes e podem recusar-se a comer o alimento que lhes dá. No entanto, este comportamento não é uma característica inerente em gatos e, portanto, pode ser corrigido selecionando alimentos que não só contenham nutrientes saudáveis, mas que também sejam apelativos para o apetite particular do seu gato. Alguns gatos que exibem sinais de exigência alimentar são atraídos pela diversidade existente na tigela de comida. Para estimular a preferência natural do seu gato, o Savour Exigent contém dois tipos sinérgicos de croquetes, cada um com uma fórmula e textura diferentes para melhorar a dupla sensação aromática mesmo nos gatos mais exigentes. Além disso, o teor energético especificamente adaptado do ROYAL CANIN® Savour Exigent ajuda a manter o peso ideal de um gato adulto como o seu. Adequado tanto para gatos de interior como de exterior, o ROYAL CANIN® Savour Exigent irá continuar a estimular o apetite do seu gato e a fornecer-lhe todos os nutrientes de que necessita para se manter ativo e saudável.

