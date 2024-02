INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O sistema digestivo de alguns gatos pode ser sensível a determinados tipos de alimentos. Se este for o caso do seu gato, poderá ser necessário fazer uma mudança na sua dieta para acalmar o seu estômago. Existem muitos nutrientes que são suscetíveis de ter um efeito calmante no sistema digestivo do seu gato. Adequado para gatos adultos a partir dos 1 e até aos 7 anos, o ROYAL CANIN® Sensible 33 foi especialmente formulado para suportar gatos adultos com sinais de sensibilidade a determinados alimentos. Este contém uma combinação exclusiva de nutrientes para fortalecer e suportar a segurança digestiva ótima. O ROYAL CANIN® Sensible 33 é altamente palatável e contém três formas de croquete diferentes, com aromas cuidadosamente selecionados para estimular a ingestão do alimento e facilitar a digestão. Além disso, o ROYAL CANIN® Sensible 33 foi igualmente formulado para ajudar a manter o sistema urinário saudável de um gato adulto, como o seu. Mesmo depois de o sistema digestivo do seu gato começar a melhorar, poderá continuar a alimentá-lo com ROYAL CANIN® Sensible 33, uma vez que este foi especificamente concebido para não só suportar a digestão do seu gato, mas também para a manter saudável depois disso.

Ler mais