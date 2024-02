Sensory™ Feel pedaços com molho

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Sensory Feel é uma fórmula muito atrativa com texturas únicas para ajudar a estimular a sensação bocal do seu gato (a sensação que os alimentos estimulam). Graças à nossa tecnologia inovadora de fabrico, a mistura de pedaços em molho de Sensory Feel apresenta propriedades físicas que proporcionam sensações que pela sua textura surpreendem e ajudam a estimular o sentido de tato do seu gato. Esta fórmula foi especificamente desenvolvida para corresponder ao perfil de macronutrientes ideal preferido instintivamente pelos gatos adultos . Esta fórmula também contém uma combinação de nutrientes que ajudam a manter a saúde do sistema urinário do seu gato adulto. A gama ROYAL CANIN® Sensory também inclui o Sensory Taste e o Sensory Smell, cada um com a sua própria fórmula atrativa para ajudar estimular o apetite do teu gato e criar uma experiência de alimentação sensorialmente intensa. A combinação de alimento húmido e seco proporciona ao seu gato uma variedade de texturas, ajudando a estimular ainda mais o seu apetite. Certifica-se de que utiliza as quantidades corretas para oferecer porções saudáveis.

