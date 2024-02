Sensory™ Taste pedaços com molho

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Devido à sua predisposição carnívora, os gatos são sensíveis aos sabores de carne associados ao salgado; assim, embora a sua gama de sabores seja menor, continuam a ter uma sensibilidade percetível ao sabor. O ROYAL CANIN® Sensory Taste é especialmente formulado com sabores específicos para estimular e atrair o distinto sentido gustativo do seu gato, ao mesmo tempo que apoia a sua saúde e bem-estar ideais através da variedade sensorial. Esta fórmula foi especificamente desenvolvida para corresponder ao perfil de macronutrientes ideal preferido instintivamente pelos gatos adultos. Esta fórmula também contém uma combinação de nutrientes que ajudam a manter a saúde do sistema urinário do seu gato adulto. A gama ROYAL CANIN® Sensory incluem o Sensory Smell e o Sensory Feel, cada um com a sua própria fórmula atrativa para ajudar estimular o apetite do teu gato e criar uma experiência de alimentação sensorialmente intensa. A combinação de alimento húmido e seco proporciona ao seu gato uma variedade de texturas, ajudando a estimular ainda mais o seu apetite. Certifica-se de que utiliza as quantidades corretas para oferecer porções saudáveis.

