INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O alimento ROYAL CANIN® Siamese Adult é formulado tendo em conta as necessidades específicas do gato Siamês, como o seu. Quando alimenta o seu gato Siamês adulto, garante que este recebe todo o suporte nutricional necessário. Adequado para o gato Siamês adulto a partir dos 12 meses, o alimento ROYAL CANIN® Siamese Adult possui um nível elevado de proteínas (38%) e um nível moderado de gordura (16%) para ajudar a preservar o corpo alongado, esbelto e musculado do seu gato. É igualmente enriquecido com L-Carnitina, um nutriente importante envolvido no metabolismo da gordura saudável. O croquete em forma de tubo especialmente concebido é de fácil preensão para o focinho longo e estreito do seu gato Siamês. Além disso, também estimula a mastigação prolongada para ajudar a suportar a sua higiene oral. O alimento ROYAL CANIN® Siamese Adult contém proteínas com uma elevada digestibilidade e prebióticos para ajudar no equilíbrio da flora intestinal. A inclusão de um nível equilibrado de sais minerais irá beneficiar ainda mais o seu gato, ajudando a suportar uma função urinária saudável.

Ler mais