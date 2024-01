INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Após o seu gato ter sido esterilizado, poderá ser necessário fazer uma mudança na sua dieta para garantir que os nutrientes que este consome suportam as suas necessidades energéticas, agora, alteradas. O ROYAL CANIN® Sterilised 37 contém um nível moderado de gordura quando servido em porções diárias adequadas – isto ajuda o seu gato a manter um peso corporal ideal depois de ter sido esterilizado. Além disso, o alimento ROYAL CANIN® Sterilised 37 também contém um equilíbrio de sais minerais cuidadosamente pensado que ajuda a suportar e manter saudável o sistema urinário do seu gato, ao mesmo tempo que o aumento do teor proteico deste alimento ajuda a manter a massa muscular saudável do seu gato. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Sterilised 37 também está disponível sob a forma de alimento húmido seja num delicioso molho ou numa suculenta geleia. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

