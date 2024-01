INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Embora uma dieta completa e equilibrada seja algo importante para os gatos de todas as idades, existem nutrientes específicos que ajudam a reforçar a saúde dos gatos esterilizados de determinada idade. Indicado para gatos esterilizados com mais de 7 anos, o ROYAL CANIN® Sterilised 7+ foi especialmente formulado tendo em conta todas as necessidades nutricionais do seu gato adulto. Para ajudar o seu gato adulto esterilizado a enfrentar os primeiros sinais de envelhecimento, o ROYAL CANIN® Sterilised 7+ foi enriquecido com nutrientes específicos, incluindo: polifenóis de chá verde, vitamina C, EPA e DHA. Este complexo de vitalidade é altamente benéfico para o seu gato e ajuda a reforçar a saúde do seu organismo. O ROYAL CANIN® Sterilised 7+ contém um teor moderado de gordura. A ingestão de porções diárias adequadas deste alimento ajuda o seu gato adulto a controlar o peso. O ROYAL CANIN® Sterilised 7+ contém um nível de fósforo especificamente adaptado, que ajuda a reforçar a saúde urinária do seu gato, contribuindo para o bom funcionamento dos rins. Mais, o ROYAL CANIN® Sterilised 7+ também foi especificamente formulado para ajudar a preservar a saúde do sistema urinário do seu gato adulto.

