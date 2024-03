Sterilised Ageing 12+

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ROYAL CANIN® Ageing Sterilised 12+ foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais específicas do seu gato sénior esterilizado.<div style="margin: 0cm 0cm 8pt">ROYAL CANIN® Ageing Sterilised 12+ contém um teor moderado de gordura para ajudar o seu gato a manter uma condição corporal saudável.<div style="margin: 0cm 0cm 8pt">O nosso &lsquo;“complexo de envelhecimento saudável” contém um complexo de antioxidantes, com licopeno e ácidos gordos ómega-3, que reforça a vitalidade do organismo do seu gato durante o processo de envelhecimento.<div style="margin: 0cm 0cm 8pt">Graças a um teor adaptado de fósforo, ROYAL CANIN® Ageing Sterilised 12+ também promove a saúde urinária do seu gato sénior, contribuindo para a manutenção do correto funcionamento dos rins.<div style="margin: 0cm 0cm 8pt">Para atender às preferências individuais de cada gato, ROYAL CANIN® Ageing 12+ também está disponível como alimento húmido, num delicioso molho ou geleia. Para os gatos não esterilizados está também disponível uma versão alternativa de alimento seco.<div style="margin: 0cm 0cm 8pt">Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá de seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu gato recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

