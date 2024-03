Sterilised Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os gatos esterilizados têm necessidades diferentes em comparação com gatos que não foram esterilizados. É por isso que o ROYAL CANIN® Sterilised em molho é especialmente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu gato adulto esterilizado. Com um teor energético controlado e um nível moderado de gordura, o ROYAL CANIN® Sterilised em molho ajuda a limitar as hipóteses de o seu gato ter um ganho excessivo de peso; especialmente quando servido em doses diárias adequadas. O ROYAL CANIN® Sterilised em molho é formulado para corresponder ao perfil nutricional ideal instintivamente preferido pelos gatos adultos – para garantir que estes consomem os nutrientes de que precisam para manter uma boa saúde. O alimento ROYAL CANIN® Sterilised em molho também contém um equilíbrio de sais minerais cuidadosamente pensado que ajuda a suportar a saúde do sistema urinário do seu gato. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Sterilised também está disponível sob a forma de alimento húmido, num suave e delicioso paté ou num saboroso molho, ou sob a forma de alimento seco, num croquete aromático e crocante. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

