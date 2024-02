Sterilised Jelly

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Quando os gatos são esterilizados, as suas necessidades nutricionais mudam comparativamente aos gatos que não foram esterilizados. Após a esterilização, o seu gato terá uma menor necessidade energética e poderá tornar-se menos ativo. Graças a um teor adaptado de energia e a um teor moderado de gordura, o ROYAL CANIN® Sterilised em geleia contribui para a manutenção de um peso saudável; especialmente quando oferecido em porções diárias precisas. O ROYAL CANIN® Sterilised em geleia foi formulado para corresponder ao perfil nutricional ótimo instintivamente preferido pelos gatos adultos. Isto garante que o seu gato irá ingerir prontamente os nutrientes de que necessita para manter um bom estado de saúde. O ROYAL CANIN® Sterilised em geleia também contém sais minerais cuidadosamente equilibrados para ajudar a reforçar a saúde do sistema urinário do seu gato. Para atender às preferências particulares de cada gato, o ROYAL CANIN® Sterilised também está disponível num delicioso molho, num patê suave e aromático ou como alimento seco, na forma de crocantes e aromáticos croquetes. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu gato recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

