INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

A esterilização é um processo que promove uma mudança drástica de vida, não só por causa de impedir que ocorra uma gestação e os benefícios típicos de saúde que lhe estão associados, mas também devido à forma como os níveis de energia mudam, assim como mudam os nutrientes de que necessitam em resultado disso. É por isso que o ROYAL CANIN® Sterilised Loaf é especialmente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu gato adulto esterilizado. Com um teor energético controlado e um nível moderado de gordura, o ROYAL CANIN® Sterilised Loaf ajuda a limitar as hipóteses de o seu gato ter um ganho excessivo de peso; especialmente quando servido em doses diárias adequadas. O ROYAL CANIN® Sterilised Loaf contém um equilíbrio cuidadosamente pensado de sais minerais. Isso ajuda a suportar a saúde do sistema urinário do seu gato. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Sterilised também está disponível sob a forma de alimento húmido, num aromático molho, ou sob a forma de alimento seco, num croquete aromático e crocante. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

Ler mais