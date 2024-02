Ultra Light Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Manter o seu gato com um peso ideal para a sua idade e tipo de raça é essencial, mas por vezes isto pode revelar-se bastante difícil. No entanto, não precisa de reduzir a ingestão de alimentos para ajudar a gerir o peso do seu gato, desde que o alimento que lhe dá seja adaptado às suas necessidades específicas. O ROYAL CANIN® Ultra Light em molho ajuda a reduzir a ingestão de calorias pelos gatos em até 19% para ajudar a limitar o ganho de peso e a mantê-lo numa faixa de peso saudável. Os nutrientes também são enriquecidos com L-Carnitina para ajudar a suportar e estimular um metabolismo saudável e rápido. Ao consumir um tipo de alimento para manter um peso saudável, a dieta do seu gato desempenhará um papel importante na manutenção da massa muscular e na manutenção de um nível ideal de gordura. É por isso que o ROYAL CANIN® Ultra Light em molho contém um elevado teor proteico para contribuir para a massa muscular, sem comprometer a redução de calorias necessária para limitar o ganho de peso – resultando num tipo de corpo magro e saudável para o seu gato. Além disso, os nutrientes neste produto suportam um sistema urinário saudável para a manutenção de uma função do trato urinário inferior saudável. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Ultra Light também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e aromáticos. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

Ler mais