Programa de Cuidados

PROGRAMA DE CUIDADOS DO TRATO URINÁRIO: 1. Experimente o alimento húmido URINARY CARE da ROYAL CANIN® como o complemento perfeito para esta fórmula seca. 2. Para apoiar hábitos saudáveis de consumo de água, certifique-se de que seu gato tenha água fresca e limpa disponível, longe da taça de comida e das caixas de areia. 3. Para apoiar hábitos urinários saudáveis, certifique-se de disponibilizar uma caixa de areia a mais do que o número de gatos que tem. Ofereça o tipo de areia da preferência do seu gato e limpe regularmente, pois os gatos são muito sensíveis aos odores. 4. Se tiver dúvidas ou preocupações sobre a saúde do seu gato, contacte o seu médico veterinário.