INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefits : Benefícios: Equilíbrio energético / Complexo de vitalidade / Saúde do trato urinário O ROYAL CANIN® Adult é especialmente formulado para ajudar a manter o peso saudável e a saúde geral dos gatos intactos que não tenham sido esterilizados. Esta fórmula contém um teor energético equilibrado, de forma a cumprir com os requisitos energéticos específicos e as necessidades nutricionais de gatos intactos como o seu. Enriquecida com uma mistura de antioxidantes, esta fórmula também ajuda a neutralizar os efeitos dos radicais livres e contribui para a saúde dos tecidos e das células do seu gato. Este alimento ajuda a criar um ambiente desfavorável à formação de cristais e cálculos urinários. A transição de um alimento para outra deve ser feita suave e gradualmente ao longo de um período de 7 a 10 dias. Siga sempre a quantidade recomendada de alimento, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos.

