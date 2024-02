INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ROYAL CANIN® Anallergenic é uma dieta especificamente formulada para ajudar os gatos adultos com alergias e intolerâncias alimentares. Esta dieta é formulada com proteína sob a forma de peptídeos de pequeno tamanho e aminoácidos puros, para minimizar o reconhecimento imunológico, reduzindo assim o risco de reação adversa ao alimento. Esta fórmula é produzida e fabricada de forma especial, para minimizar a contaminação e excluir fontes de alérgenos alimentares. Graças a uma combinação de nutrientes de suporte, esta fórmula ajuda a manter o papel de barreira protetora natural da pele do seu gato. Para ajudar a neutralizar os efeitos dos radicais livres, esta fórmula é enriquecida com uma combinação sinérgica de antioxidantes. Esta dieta também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento de cristais e cálculos de estruvite e de oxalato de cálcio. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente, ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose diária recomendada.

