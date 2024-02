INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefícios: Controlo da formação de placa bacteriana / Efeito de escovagem dos dentes / Complexo Hairball / S/O index O ROYAL CANIN® Dental é especificamente formulado para ajudar no maneio da higiene oral em gatos. Esta fórmula está clinicamente comprovada que reduz eficazmente a formação e acumulação da placa dentária. A forma e o tamanho do croquete permitem uma boa preensão e penetração dos dentes no alimento. Isto ajuda a reduzir a formação de placa bacteriana e a acumulação de tártaro. Esta fórmula ajuda a controlar a formação de bolas de pelo, favorecendo a eliminação de pelo ingerido pelas fezes do seu gato. Este alimento também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio Por favor consulte o seu médico veterinário para determinar qual o melhor alimento para o seu animal de estimação. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada.

Ler mais