DECLARAÇÃO RELATIVA AOS ALIMENTOS DIETÉTICOS VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN seco é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a compensação da mal absorção e a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes. Alimento de elevada digestibilidade com fontes de proteínas hidrolisadas e fontes selecionadas de hidratos de carbono. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN seco inicialmente até 12 semanas para a compensação da mal absorção e toda a vida em caso de insuficiência pancreática crónica e durante 3 a 8 semanas para a redução das intolerâncias a determinados ingredientes e nutrientes (se os sintomas de intolerância desaparecerem, este alimento pode ser usado inicialmente até um ano).