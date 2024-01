Gastrointestinal Kitten Loaf

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Gastrointestinal Kitten é uma dieta nutritiva e equilibrada de forma precisa, especificamente formulada para ajudar a saúde digestiva do seu gatinho em casos de sensibilidades gastrointestinais. Esta fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, contribui para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis. A fim de satisfazer as necessidades nutricionais do seu gatinho em crescimento para um desenvolvimento saudável, esta fórmula com elevado teor de energia contém níveis especialmente adaptados de nutrientes de suporte, tais como proteínas e cálcio. A textura da mousse ultra-suave facilita a ingestão do alimento em gatinhos com apetite diminuído e ajudar na transição do leite para o alimento sólido. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada gatinho, o ROYAL CANIN® Gastrointestinal Kitten está também disponível como alimento seco com croquete crocante*. *Sujeito a disponibilidade do produto

