INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefícios: Complexo de vitalidade / Complexo antioxidante / Equilíbrio energético / S/O index O ROYAL CANIN® Mature Consult é especificamente formulado para ajudar a manter a saúde e o bem-estar de gatos seniores sem sinais óbvios de envelhecimento. Esta fórmula contém um equilíbrio específico de nutrientes que ajudam na vitalidade em gatos idosos. Esta fórmula é enriquecida com uma combinação específica de antioxidantes para ajudar a neutralizar os efeitos dos radicais livres e apoiar as células e os tecidos. De modo a ir ao encontro das necessidades de gatos maduros mais ativos, o ROYAL CANIN® Mature Consult é formulado com um teor de energia especialmente adaptado. Este alimento também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio. Por favor consulte o seu médico veterinário para determinar qual o melhor alimento para o seu animal de estimação. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Mature Consult Balance está também disponível como alimento seco com croquete crocante*. *Sujeito a disponibilidade do produto

