INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefícios: Complexo de vitalidade / Controlo do apetite / Complexo antioxidante / Saúde do trato urinário O ROYAL CANIN® Mature Consult Balance é especialmente formulado para apoiar nutricionalmente a saúde e o bem-estar dos gatos seniores sem quaisquer sinais óbvios de envelhecimento, mas com tendência a ganhar peso. Esta fórmula contém um equilíbrio específico de nutrientes que ajudam na vitalidade em gatos mais velhos. Esta fórmula contém um elevado nível de fibras solúveis e insolúveis que ajudam a regular o apetite do seu gato e incentivam uma sensação de saciedade e satisfação após as refeições. Esta fórmula é enriquecida com uma mistura específica de antioxidantes para ajudar a neutralizar os efeitos dos radicais livres e apoiar as células e os tecidos. Este alimento ajuda a criar um ambiente desfavorável à formação de cristais e cálculos urinários. A transição de um alimento para outra deve ser feita suave e gradualmente ao longo de um período de 7 a 10 dias. Siga sempre a quantidade recomendada de alimento, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Mature Consult Balance está também disponível como alimento húmido com textura de patê.* *Sujeito a disponibilidade do produto

