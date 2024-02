INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Benefícios: Controlo do apetite / Peso corporal saudável / Saúde do trato urinário O ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance é especialmente formulado para ajudar às necessidades nutricionais de gatos esterilizados. Esta fórmula contém um elevado nível de fibras solúveis e insolúveis que ajudam a regular o apetite do seu gato para que tenha uma sensação saciedade e satisfação após as refeições. O ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance tem um conteúdo calórico moderado para ajudar a manter o peso corporal ideal do seu gato e apoiar a sua saúde e bem-estar. Este alimento ajuda a criar um ambiente desfavorável à formação de cristais e cálculos urinários. A transição de um alimento para outra deve ser feita suave e gradualmente ao longo de um período de 7 a 10 dias. Siga sempre a quantidade recomendada de alimento, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, está também disponível um alimento seco ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance*. *Sujeito a disponibilidade do produto

