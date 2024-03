Satiety Weight Management Gravy Thin slices in gravy

DECLARAÇÃO RELATIVA AOS ALIMENTOS DIETÉTICOS VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (DVP)

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT fatias finas com molho é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a redução do excesso de peso. Teor energético reduzido. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização. Utilizar SATIETY WEIGHT MANAGEMENT até obtenção do peso pretendido e depois se for necessário manter o peso corporal visado. Para gatos, recomenda-se um período de transição no início da dieta. Para uma perda de peso eficiente ou para a manutenção do peso ideal, não deve ser ultrapassada a ingestão diária de energia recomendada.