DECLARAÇÃO RELATIVA AOS ALIMENTOS DIETÉTICOS VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + CALM seco é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a dissolução dos cálculos de estruvite e a redução da recorrência de cálculos de estruvite. Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Utilizar MULTIFUNCTION URINARY S/O + CALM seco durante 5 a 12 semanas para a dissolução dos cálculos de estruvite e inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite.