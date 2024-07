A graça inata e o olhar penetrante do Galgo Afegão conquistaram muitos admiradores em todo o mundo. Originalmente criados como cães de caça em montanhas e desertos, os Galgos Afegãos possuem velocidade, resistência e agilidade impressionantes.



Embora reservado com estranhos, o Galgo Afegão é afetuoso, leal e brincalhão com a sua família humana. Dito isto, os Galgos Afegãos são conhecidos por terem uma mente relativamente independente e por não reagirem bem a métodos de treino rigorosos. São mais adequados para tutores com experiência.

