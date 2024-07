Os Aidis são cães sólidos e muito resistentes, de notável força e mobilidade. Muscular, nervosa, bem desenvolvida e sem qualquer peso, esta raça tem uma pelagem espessa distintiva para a proteger do sol e do frio das encostas das montanhas. Este velo também fornece proteção em lutas com chacais e outros predadores.

Tem um olhar vivo, direto e determinado, como convém a um cão vigilante que está sempre alerta. Nalgumas regiões de Marrocos, o corte de orelhas é habitual. A cauda dos cães de trabalho pode mesmo ser encurtada.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)