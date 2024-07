Malamute do Alasca

Os Malamutes do Alasca pertencem a uma das mais antigas raças de pastoreio do Ártico. São cães poderosos, de constituição sólida, com um peito bem desenvolvido e um corpo forte e musculoso. A cabeça larga apresenta orelhas triangulares, eretas quando está atento.

Os Malamutes do Alasca são cães de pastoreio que não foram criados para a velocidade, mas sim para a força e a perseverança. Gostam de partilhar o seu afeto com toda a família, sem se apegar a uma pessoa em particular.

