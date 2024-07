Foxhound Americano

Estes cães de caça imbatíveis, que geralmente trabalham em matilha, são animais feitos para a vida no exterior.

George Washington foi um impulsionador dos Foxhounds Americanos. Ao importar vários sabujos da Grã-Bretanha no final do século XVIII, bem como sabujos franceses criados pelo Marquês de Lafayette, estabeleceu as bases da futura raça.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)