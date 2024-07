Silky Terrier Australiano

Os Silky Terriers são nativos de Sydney, Austrália, e estão intimamente relacionados com o Yorkshire Terrier. A sua pelagem é fina, plana e brilhante, dando-lhes o seu nome.

Apesar do seu porte e aparência refinada, estes cães exibem todas as características do terrier, incorporando a agilidade, atividade e solidez. Em virtude da sua natureza sociável e adaptabilidade, estes cachorrinhos alegres dão excelentes companheiros.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)