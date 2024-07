Black and Tan Hound Austríaco

Os Black and Tan Hounds Austríacos são dotados de um nariz fino, conseguindo, em particular, farejar lebres com grande confiança. Estes cães deslocam-se com elegância e são capazes de cobrir uma enorme quantidade de terreno.

Os Black and Tan Hounds Austríacos são considerados os verdadeiros descendentes dos Cães Celta, embora, como em todas as raças de origens remotas, não existam provas da sua existência até meados do século XIX. Isto deve-se ao facto de a criação controlada só ter começado a partir desta altura. Atualmente, estes cães são de porte médio e possuem um corpo alongado e flexível.

