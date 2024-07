Pinscher Austríaco

Os Pinschers Austríacos são cães assertivos e atentos, vivos e brincalhões, especialmente dedicados e amigáveis com as pessoas que conhecem. Desconfiados de estranhos e incorruptíveis como cães de guarda, têm um instinto de caça quase nulo, já que a sua principal tarefa tem sido desde há muito tempo proteger pessoas e propriedades.

A raça sempre foi utilizada guardar gado, embora estes cães também executem tarefas de guarda com grande energia e compostura. Os Pinschers Austríacos são cães encorpados de porte médio. Apesar de se enquadrarem claramente no tipo Pinscher, diferem dos seus primos alemães no pelo, na cor de pelagem e nas proporções.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)