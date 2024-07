Basset Bleu de Gascogne

A raça renasceu no final do século XIX, sob a instigação de alguns caçadores do Ocidente. Desde então, a sua evolução tem sido constante, tanto no plano de melhoria morfológica necessária como na preservação das qualidades do cão "do sul" (du midi).

Ativos, ágeis e vivos, são caçadores incansáveis com uma voz sonora que funciona muito bem numa matilha. São companheiros afetuosos e alegres que precisam de brincar energicamente.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)