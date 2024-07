Os Pastores Bergamasco são cães poderosos de porte médio com um aspeto despretensioso. São cães de guarda e pastores de ovelhas excecionais.

Os pastores são criados para pastorear e guardar as ovelhas, por isso, não constitui surpresa que tenham uma disposição exemplar, caracterizada pela vigilância, a concentração e o equilíbrio psicológico. A capacidade de aprendizagem e a determinação, juntamente com a sua moderação e paciência, fazem destes excelentes cães de guarda e companheiros. São adequados para realizar diversos trabalhos e criam um vínculo forte com as pessoas.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)