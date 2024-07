Black and Tan Coonhound

Os Black and Tan Coonhounds são caninos equilibrados, sociáveis e plácidos que precisam de ser postos a trabalhar com outros cães. Alguns indivíduos podem ser um pouco reservados, mas nunca são tímidos nem cruéis. A agressividade para com seres humanos ou outros cães é altamente indesejável. A atenção e a simpatia estão bem expressas no rosto.

Os Black and Tan Coonhounds são, em primeiro lugar, cães de trabalho, treinados para encontrar guaxinins no solo pelo cheiro e forçá-los refugiar-se nas árvores. Os cães desta raça norte-americana não só estão à altura dos rigores do inverno e verão, como também conseguem lidar com os terrenos mais exigentes. A sua aptidão e coragem também os tornam adequados para encontrar veados, ursos, pumas e outros animais de grande porte.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)