Spaniel Azul da Picardia

Este pequeno e bonito Spaniel francês é conhecido pela sua resistência – que lhe permite suportar climas extremos –, o seu nariz apurado e apontar firme, e a sua obediência inata.

Os Spaniels Azuis da Picardia são bondosos com as pessoas, o que os torna fáceis de treinar com relativa rapidez.

