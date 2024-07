Estes cães de pastoreio belgas são animais de porte médio e encorpados, com uma pelagem áspera e desgrenhada - à exceção da cabeça, cujo pelo é curto e liso. A pelagem do Bouvier des Ardennes é densa e resistente às intempéries, o que permite a estes cães guardar e guiar rebanhos, faça o tempo que fizer.

Apesar de terem sido criados principalmente para serem cães de trabalho, os Bouvier des Ardennes são animais de estimação amorosos e atenciosos para famílias ativas. São conhecidos por serem pacientes com crianças e instalam-se com relativa facilidade em lares com outros animais de estimação, desde que sejam apresentados corretamente.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)