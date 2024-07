Cão de Castro Laboreiro

Os Cães de Castro Laboreiro são cães lupoides do tipo mastim, caracterizados por um corpo quase retangular. São animais vigorosos de aparência geral atraente, por vezes com uma tonalidade bastante acentuada. A marcha destes cães é solta, livre e enérgica.

Leais e dóceis com as pessoas que conhecem, os Cães de Castro Laboreiro são excelentes a proteger o gado dos ataques dos muitos lobos que ainda rondam as montanhas do norte de Portugal. São cães de guarda simplesmente impressionantes, que aparentam nunca perder a concentração, nem por um momento. Apesar do seu porte aristocrático, são cães de montanha vigorosos que ostentam uma expressão severa e intimidatória.

