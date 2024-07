Clumber Spaniel

Os Clumber Spaniels são cães estoicos, generosos e altamente inteligentes, com uma determinação que aumenta as suas habilidades naturais. Trabalhadores silenciosos que se aproveitam do excelente sentido, também são companheiros firmes e seguros, transmitindo bondade e dignidade.

Estes cães bem equilibrados e com ossos pesados têm uma expressão pensativa. São animais ativos com muita força. Devido ao seu corpo longo e pernas curtas, os Clumber Spaniels têm uma marcha ondulada, avançando em linha reta para a frente e para trás sem esforço.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)