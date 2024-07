Continental Toy Spaniel

Os Continental Toy Spaniels são cães pequenos de constituição harmoniosa e pelo comprido, e existem em duas variedades, Phalene e Papillon. Estes Spaniels energéticos, graciosos mas robustos movem-se com muita segurança, elegância e facilidade. O focinho é moderadamente longo, mas mais curto do que o crânio. O corpo é ligeiramente maior do que a altura na cernelha.

As orelhas são uma característica distintiva dos Continental Toy Spaniels. No Phalene, elas estão muito mais altas do que os olhos, suspensas mas móveis. No Papillon, as orelhas estão altas, com a aurícula bem aberta e virada para o lado. Qualquer que seja a variedade, as orelhas nunca devem apontar para cima como um tipo de spitz.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)