Cão Lobo Checoslovaco

Os Cães Lobos Checoslovacos são temperamentais, rápidos a reagir e cheios de energia. Em bom rigor, estes cães intrépidos e muito versáteis são companheiros excecionalmente leais.

Estes cães afetuosos criam laços incrivelmente fortes com os seus donos, no entanto, podem ser bastante reservados com estranhos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)