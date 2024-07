Esta é uma raça de porte médio robusta e bem proporcionada com uma máscara preta distinta. O corpo é mais longo do que a altura na cernelha, uma característica que é ligeiramente mais pronunciada nas fêmeas.

O Presa Canario é bem equilibrado e muito seguro de si. Obedientes e dóceis com a família, gostam muito do tutor, mas tratam os estranhos com desconfiança. São autoconfiantes, nobres e um pouco distantes, mas muito firmes e vigilantes quando alertados. O latido deles é baixo e grave.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)