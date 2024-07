O Dogue de Bordeaux é vigilante e corajoso, o que o torna num cão de guarda dotado.

Estes cães são excelentes companheiros para os seus tutores e afeiçoam-se imenso à sua família. São afetuosos com as crianças e tolerantes com os outros cães.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)