Os Westphalian Dachsbrackes foram importados para a Suécia e Dinamarca por volta de 1910, onde foram cruzados com cães de caça locais, alguns deles parecidos com Dachshunds. Os antepassados do Drever apareceram na Suécia, conquistando uma reputação sólida como cães de caça.

O Drever é considerado a primeira escolha para caçar veados, mas também é um cão muito fiável para caçar lebres e raposas. Em todos os aspetos essenciais, o Drever deve ser criado como um cão de rasto. Em suma, são bem equilibrados em termos de caráter, sem uma pitada de agressividade, timidez ou nervosismo.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)