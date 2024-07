Setter Inglês

Os Setters Ingleses foram criados como o Setting Spaniel no início do século XIV por caçadores que precisavam de um Braco para aves de caça. A seleção desta raça foi verdadeiramente impulsionada no século XIX graças aos esforços de dois homens.

Edward Laverack é considerado o pai da raça, enquanto Richard Purcell Llewellin se especializou numa linhagem separada conhecida como Llewellin Setter.