King Charles Spaniel

Os Toy Spaniels Ingleses pertencem à família dos braquicefálicos que têm, como características físicas, uma face achatada e um nariz curto, devido à forma plana e larga do crânio. Estes atributos anatómicos podem originar algumas questões de saúde, como problemas de pele, olhos e respiratórios, bem como pouca tolerância ao calor. Válido para todas as raças braquicefálicas, aconselhamos a optar por um cão cujas características físicas não sejam demasiado exageradas, comprar a um criador de confiança e aconselhar-se com um veterinário.