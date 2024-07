Toy Terrier Inglês Preto e Castanho

Como o nome sugere, estes cães combinam as qualidades de um Terrier e um Toy, embora as características do Toy tenham rapidamente preponderado no programa de criação. Estes cães já foram usados para matar ratos, pelo que são vigilantes e nunca excessivamente nervosos.

Estes cachorrinhos encantadores são brincalhões e adaptam-se a qualquer ambiente doméstico. As suas influências Terrier tornam os cães desta raça curiosos e enérgicos, mas ficam satisfeitos por passar o dia em casa com a sua família humana.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)