Calmos, enérgicos e amigáveis, nunca agressivos, os Hounds Finlandeses são cães de porte médio com pelagem tricolor. Esses caninos são poderosos, mas nunca encorpados.

O Hound Finlandês foi reconhecido após a criação do clube de canicultura nacional em 1889. O primeiro padrão foi publicado em 1932 e clubes de todo o país trabalharam para desenvolver a raça. Os cruzamentos no início do século passado ajudaram a produzir a raça atual.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)