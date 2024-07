Cão Finlandês da Lapónia

Os Cães Finlandeses da Lapónia são um pouco abaixo do porte médio, mas de constituição robusta. Um pouco mais compridos do que altos na zona da cernelha, têm pelagem longa e espessa e orelhas eretas. Como o nome sugere, os Cães Finlandeses da Lapónia são oriundos da Lapónia, onde foram tradicionalmente utilizados no pastoreio de renas.

No entanto, a sua personalidade amigável e o intenso desejo de agradarem fazem deles excelentes animais domésticos que, graças a uma natureza leal e amorosa, criam fortes laços com os seus donos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)