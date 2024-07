Pinscher Alemão

Os Pinschers Alemães são vigilantes, vivos, autoconfiantes e bem equilibrados. Aliemos estes traços a inteligência e resistência, que os Pinschers Alemães têm para dar e vender, e temos o cão ideal: um cão de família, um companheiro e um cão de guarda.

Os Pinschers de pelo liso eram na sua maioria pretos com manchas castanho-claras, de cor uniforme em tons que vão do castanho ao vermelho, "sal e pimenta", ou simplesmente do azul acinzentado ao preto. Os Pinschers Alemães são cães de porte médio e de constituição quadrada.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)