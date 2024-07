Amigável, inteligente e sempre pronto a agradar, o Braco Alemão de Pelo Curto é um cão amoroso e equilibrado. Estes cães são pacientes com as crianças e outros cães. No entanto, o seu grande porte significa que a brincadeira poderá ser um pouco tumultuosa para crianças mais novas.

Atléticos e dedicados, os Bracos Alemães de Pelo Curto são cães de caça robustos e versáteis.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)